Plug Power-Aktie: Potenzial für 5 oder 10 Milliarden Dollar Umsatz?

Im gestrigen Handelsverlauf hatte Plug Power teilweise fast 1% verloren, doch schließlich endete der Tag mit einem minimalen Aufwärtstrend. Die Notierungen bleiben vorerst in einer Seitwärtsbewegung gefangen und zeigen damit kurzfristig eine absolute Neutralität. An den Börsen besteht die große Frage – was ist der wahre Wert von Plug Power? Es gibt immer noch eine Prognose, die einen Marktwert von über 10 Milliarden Dollar vorsieht. Bleibt das Papier also attraktiv?

Plug Power: Diese gewaltige Einschätzung bleibt bestehen

Am Aktienmarkt zeigt sich Plug Power traditionell schwächer als Analysten prognostizieren würden. Die Experten sind entweder wirklich optimistisch oder sehen aus anderen Gründen einen hohen Kurs für Plug Power.

Obschon es keine neuen Informationen zu dem Unternehmen gibt seit Vorlage seiner Quartalszahlen,...