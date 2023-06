- Plug Power-Aktie: Nichts ist sicher!

Liebe Leserinnen und Leser,

die Aktie von Plug Power steht vor einer äußerst spannenden Woche. Wird der kurzfristige Aufwärtstrend vom Freitag fortgesetzt oder erleben wir erneut einen Rückgang wie in den zwei Tagen zuvor? Denn die letzte Woche war bei den Papieren des US-Brennstoffzellen- und Wasserstoffexperten geprägt von starken Schwankungen. Am Dienstag erreichte die Plug-Aktie sogar fast 9 US-Dollar, fiel jedoch am Mittwoch wieder auf 8,18 Dollar zurück. Grund dafür ist wohl eine Neuigkeit über große Pläne für Finnland – deren Umsetzung allerdings noch ungewiss ist.

Plug Power plant Wasserstoffproduktion in Finnland

Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, beabsichtigt Plug Power drei Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff in Finnland entwickeln, welche bis Ende dieses Jahrzehnts zu einer Tagesproduktion von 850...