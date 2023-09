Plug Power-Aktie: Mehr als 10 Milliarden Dollar

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power ist am Dienstag anfangs mit einem weiteren Abschlag von -1 % in den Markt gestartet, um am Ende minimal zu gewinnen – die Chance auf eine Erholung ist nach Meinung von Analysten aktuell begrenzt – dennoch sind Analysten der Meinung, die Aktie könne mehr als 100 % zulegen.

Die Chance auf eine solche Entwicklung wiederum ist aktuell nicht sichtbar.

Plug Power gibt aktuell keine neuen Nachrichten an den Markt, die relevant für wirtschaftlich orientierte Analysten wären.

Plug Power hat derzeit auch keine weiteren charttechnischen oder technischen Impulse, die unmittelbar relevant wären.

Dennoch scheint der Wasserstoff-Sektor allgemein noch sehr viel Anziehungskraft zu besitzen.

Die Stimmung rund um Plug Power ist “gebraucht”

Das Unternehmen selbst hat vor kürzerer Zeit die Stimmung rund um sich nach unten gezogen....