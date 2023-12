Plug Power Aktie: Lieber erstmal halten!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Plug Power hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ entwickelt. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation im Vordergrund stand. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Dividendenrendite von Plug Power liegt derzeit bei 0 %, was einen 16,98-prozentigen Rückgang im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Elektrische Ausrüstung bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) der Plug Power liegt bei 42,86, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 46 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung als "Neutral".

Die Analystenbewertungen für die Plug Power-Aktie der letzten zwölf Monate ergaben 6 "Gut"-, 3 "Neutral"- und keine "Schlecht"-Bewertungen. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 18,22 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 303,15 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (4,52 USD) bedeutet. Insgesamt erhält Plug Power somit eine "Gut"-Empfehlung auf Basis dieser Analysepunkte.