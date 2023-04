Plug Power Aktie: Licht am Ende des Tunnels ?

Plug Power-Aktie erzielt Kursgewinn von 6,2%. Die Gründe dafür sind nicht ganz klar, aber es könnte mit den Ergebnissen des Konkurrenten Nel ASA und den hohen Kurszielen der Bankanalysten zusammenhängen. Obwohl die US-amerikanischen Plug Power-Aktionäre auf ein positives Ergebnis ihrer Quartalszahlen hoffen, gab es in der jüngsten Vergangenheit keine Neuigkeiten, die eine bessere Ausgangslage als im letzten Bericht im Januar versprechen würden. Die Erwartungen an das Quartalsergebnis sind eher bescheiden, dennoch ist fraglich, ob die Gewinne vom Donnerstag eine Episode oder ein Comeback der Aktie signalisieren. Die Börsen scheinen noch nicht auf den IRA-Zug in den USA aufgesprungen zu sein, der grünen Wasserstoff subventioniert, aber die Nachfrage nach Elektrolyseuren anheizen soll.

Laut Chartanalysten wäre eine nachhaltige...