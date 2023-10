Plug Power-Aktie: Kursziel gesenkt!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Plug Power-Aktie hat einen turbulenten Wochenauftakt erlebt, der für Anleger ernüchternd sein könnte. Am Dienstag schloss die Aktie bei 6,53 USD, was einem deutlichen Minus von 13,7 % entspricht. Truist Securities, ein angesehenes Analysehaus, hat derweil seine neutrale Bewertung für den Wert beibehalten, allerdings das Kursziel von 9 USD auf 8 USD reduziert. Der 200-Tage-Durchschnitt (GD200), eine wichtige Kennzahl für langfristige Analysen, zeigt ebenfalls einen Abwärtstrend und liegt bei 11,09 USD. Die Aktie bewegt sich somit unter dem GD200, was in der Regel als negatives Signal betrachtet wird.

Kurs: 6.53 USD

Truist Securities Zielpreis: 8 USD

GD200: 11.09 USD (fallend)

Die Bären haben das Sagen

Trendanalysen, die verschiedene Indikatoren einbeziehen, kommen zum Schluss, dass derzeit die Bären am Aktienmarkt...