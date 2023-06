Plug Power-Aktie: Kursziel erreichen - Chance heute!

Liebe Finanz-Enthusiasten,

heute ist der große Tag: Plug Power wird seine Visionen bei der nächsten Jahreshauptversammlung vorstellen. Dies könnte wieder Schwung in die Entwicklung des Unternehmens und an den Finanzmärkten bringen. Die Zahlen sind bereits bekannt, doch es wäre enttäuschend, wenn das Management keine Informationen darüber geben würde, wie sich 2023 gestaltet und wie die langfristige Zukunft aussieht. Das Unternehmen möchte vom Inflation Reduction Act (IRA) in den USA profitieren – einem riesigen Subventionsprogramm. Darüber hinaus hat Plug Power kürzlich drei Elektrolyseur-Aufträge in Europa gewonnen und strebt auch hier Marktanteile an.

Plug Power wird dazu Stellung nehmen. Aktuell befindet sich der Wert jedoch in einer Warteposition – an den Aktienmärkten startete die neue Woche eher schwach.

Plug Power:...