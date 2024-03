Plug Power-Aktie: Keine Chance!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Schon wieder ein Reinfall für die Aktie von Plug Power. Die hat gegenwärtig keine oder kaum eine Chance, einen neuerlichen Durchbruch nach oben zu schaffen. Die Notierungen gaben am Freitag gleich -0,7 % nach, mussten sich per Wochensaldo allerdings mit dem Minus von mehr als -13 % massiv geschlagen geben. Die Kurse sind daher aus Sicht von Analysten der Chart- und Stimmungstechnik daher noch immer in einem unfassbaren Abwärtsdruck.

Die Kurse sind trotz (!) der jüngsten Nachrichten aus den USA nach unten durchgereicht worden. Das macht die Angelegenheit nicht besser, meinen die Beobachter.

Der Kredit aus den USA

In den USA war vor kurzem bekannt geworden, dass das Energie-Ministerium Plug Power einen Kredit gewähren wird. Der Kredit wird auf etwa 1,6 Mrd. Dollar taxiert. Das wiederum wird sich für Plug Power im Normalfall als Segen erweisen. Denn die Amerikaner waren in Verdacht geraten, nicht hinreichend liquide Mittel zu haben. Dies wäre spätestens 2025 zum großen, sichtbaren Thema geworden. Das Problem dürfte sich nun in Luft auflösen – sobald der US-Staat tatsächlich zahlt und das Geld dann überweist.

Die Aktie ist aktuell aus Sicht von Analysten dennoch unter Druck geraten, nachdem sich erste Erholungstendenzen gezeigt hatten. Die reichten zwar für einen Kursanstieg auf mehr als 4 Euro. Doch schon längst befindet sich Plug Power wieder auf dem Weg nach unten. Die Kurse leiden darunter, dass noch immer nicht klar ist, wie Plug Power eigentlich Geld verdienen möchte.

Zur Erinnerung: Für 2023 hatte Plug Power Umsätze von 1,1 bis 1,2 Mrd. Dollar angekündigt. Es wurden am Ende nur weniger als 900 Millionen Dollar. Für das neue Jahr nun stehen Umsatzerwartungen von gut 1,02 Mrd. Dollar im Raum – also weniger als das, was ursprünglich avisiert wurde. Analysten sehen dies allerdings weniger kritisch. Die sind überraschend zuversichtlich.

