Plug Power-Aktie: Die Katastrophe mit Ansage?

Die Aktie von Plug Power verlor am Freitag bis in den Nachmittag hinein mehr als 10 %. Der Titel notiert bei nur noch 2,95 Euro und ist schwach wie in den vergangenen Wochen nicht mehr. Ganz klar: Es liegt an den Zahlen, die das US-Unternehmen nun mitgeteilt hat. Der Titel hat damit nicht einmal mehr die Hoffnungsträger auf seiner Seite.

Die Zahlen bezogen sich sowohl auf das Quartal Nr. 4 des vergangenen Jahres wie auch auf das Gesamtjahr. Mit Spannung hatten Analysten und Investoren sich diese Präsentation seit Tagen in verschiedener Weise vorgestellt – die Kurse wechselten von grün in rot und grün zurück. Allein am Donnerstag gewann der Titel noch einmal gut 4 %. Da hilft offenbar aktuell indes nicht, jetzt, da die Realität angekommen ist.

Plug Power hat für das gesamte Jahr einen Verlust von gut 1,3 Mrd. Dollar gemeldet. Das ist noch einmal weit mehr als das, was der Markt ohnehin schon erwartet hatte. An dieser Stelle war schon vermutet worden, dass es wichtig wird, zumindest die 1 Mrd. Dollar-Grenze bei den Verlusten zu vermeiden. Das ist klar nicht gelungen – die Amerikaner haben einen Mega-Verlust hinnehmen müssen.

Auf der anderen Seite waren auch die Erlöse nicht zufriedenstellend. Auf dieser Seite waren noch vor Wochen Umsätze von 1,1 bis 1,2 Mrd. Dollar erwartet bzw. auch erhofft worden. Es sind am Ende 893 Millionen Dollar geworden. Im Vergleich also deutlich zu wenig, so die Meinung von Analysten und Investoren.

Die Börsen haben es mit dem gewaltigen Kursverlust „gedankt“. Wie es weiter geht, scheint offen. Es gibt aus dem Zahlenmaterial heraus nichts, was Hoffnung dafür gibt, schnell aus der Zahlen-Katastrophe zu finden. Die Aktie ist und bleibt auf einem fatalen Weg nach unten. Analysten sehen zwar noch steigende Kurse – aber die Kursziele werden geringer.

