Plug Power-Aktie: Jetzt kommt die Bewährungsprobe für die Bullen!

Die Plug Power-Aktie steht seit Mitte September unter erheblichem Abgabedruck. In einem von Inflations- und Rezessionsängsten geprägten Marktumfeld ging es von Kursen im Bereich der 30,00-Dollar-Marke bis auf 22,42 Dollar nach unten. Das entspricht Kursverlusten von fast 25 Prozent in gerade einmal acht Handelstagen. In der vergangenen Woche ist die Aktie unter die 50-Tage-Linie (EMA50) und die 200-Tage-Linie (EMA200) gerutscht.… Hier weiterlesen