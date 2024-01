Plug Power-Aktie: Jetzt aber!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Plug Power konnte am Montag einen enormen Schub an den Tag legen. Die Aktie legte um gleich 3,3 % zu. Damit ist der Titel scheinbar wieder auf dem Weg nach oben. Nicht mehr, nicht weniger. Denn die Notierungen sind allein in den vergangenen fünf Tagen zuvor bereits um mehr als -21 % nach unten abgerauscht. Die Aktie steht vielmehr weiterhin unter Druck. Das bedeutet auch, dass vereinzelte Gewinne wie am Freitag mit dem Aufschlag von über 10 % eher eine Ausnahme darstellen – denn die Börsen spekulieren derzeit einfach.

Plug Power: Ist der Trend nun umgekehrt?

Die entscheidende Frage wird noch immer lauten müssen, ob sich der Trend nun umkehrt. Danach sieht es noch immer nicht aus. Denn aktuell sind sowohl der GD100 wie auch der GD200 als technische Signale deutlich unterkreuzt.

