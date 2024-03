Plug Power-Aktie: Jede Wette!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Plug Power schwächelt weiter vor sich hin. Kurz vor Beginn der neuen Woche gilt es festzustellen, dass die Notierungen kaum eine Chance auf Erholung haben werden – denn der Trend ist auch ohne neue Nachrichten massiv nach unten gerutscht. Zuletzt hat Plug Power durch eine bestimmte Aktivität mehr oder weniger gut interpretierbar angedeutet, in welche Richtung es geht. Das Unternehmen kündigte den Austausch einer Wandelanleihe an – die Schulden werden zeitlich für weitere Jahre in Anspruch genommen (jetzt bis 2026). Das unterstreicht auch, was die Börsen ohnehin befürchten.

Plug Power: Zu wenig Geld?

Kürzlich wurde bekannt, dass das US-Energieministerium dem Unternehmen Geld leihen wird. 1,6 Mrd. Dollar. Das allerdings wird aus der Sicht von Investoren offenbar noch nicht fließen, denn das Misstrauen ist zurück. Die Aktie notiert bei gerade einmal 3,20 Euro. Das ist bis auf eine kurzfristige Delle vor wenigen Wochen das relativ tiefste Niveau des Jahrzehnts. Die Wandelanleihe hilft dem Unternehmen bis dato an den Märkten noch nicht.

