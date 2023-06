Plug Power-Aktie: Ist das schon ein Comeback?

Die Plug Power-Aktie (WKN: A1JA81) zieht wieder an. Nachdem das Papier des US-amerikanischen Wasserstoffunternehmens Mitte Mai bei knapp unter 7,50 US$ auf ein Jahres- und zugleich Zwölfmonatstief gefallen war, konnte es in den letzten vier Wochen um über +30% zulegen. Darf man bereits von einem Comeback der Plug Power-Aktie sprechen?