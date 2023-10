Plug Power-Aktie: Ist das schon Begräbnis-Stimmung?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power hat am Mittwoch die Waffen gestreckt. Die US-Amerikaner verloren an den Börsen ca. knapp -9 %. Damit sind die Kurse der Aktie wieder deutlich unter die Marke von 7 Euro gesackt. Ob dies ein Vorbote ist für die Zahlen, die am 9. November folgen? Oder schafft es die Aktie lediglich nicht, sich der schwächeren Branchen-Stimmung zu entziehen, die viele Aktien dieser Art am Mittwoch erfasste? Die Stimmung jedenfalls ist im Keller, was Plug Power betrifft – denn nun fehlt wieder jeglicher Impuls.

Es sei denn, die Experten hätten Recht, die sich auf eine Kurssteigerung von mehr als 100 % einrichten!

Plug Power: Das ist eine Prognose

Damit bietet sich zunächst ein Blick auf die auch aktuelle Prognose an. Die Aktie wird aus Sicht der Analysten, die auf Marketscreener zusammengefasst sind, mit einem durchschnittlichen...