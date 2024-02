Plug Power Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die technische Analyse der Plug Power zeigt, dass der aktuelle Kurs von 3,96 USD um -2,7 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -45,15 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Plug Power liegt bei 61,4, was dazu führt, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und damit ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Plug Power-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem "Gut"-Rating führt. Für den vergangenen Monat ergibt sich ein Gesamturteil von "Neutral". Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt bei 15,06 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 280,37 Prozent bedeutet. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab. Insgesamt erhält Plug Power somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Plug Power eingestellt waren. Es gab insgesamt zwei positive und acht negative Tage, und an vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund der Stimmungsanalyse erhält Plug Power daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt wird für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating vergeben.