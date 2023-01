Plug Power-Aktie: Ist das der Schlüssel zum Erfolg?

Die Plug-Power-Aktie (WKN: A1JA81) klettert am Dienstag knapp +1,5% auf 14,45 US$, nachdem das Unternehmen einen neuen Großauftrag für die Lieferung von Wasserstoffverflüssigern bekanntgegeben hat. Die Nachfrage nach den H2-Verflüssigungssystemen hat zuletzt rapide zugenommen, nachdem die Nordamerikaner die Technologie erst im vergangenen Jahr durch Zukauf erworben haben. Sind die beliebten Verflüssiger der Schlüssel dafür, dass Plug seine forschen Ziele für 2023 erreicht, um seinen Aktienkurs wieder in alte Höhen zu ...





