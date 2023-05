- Plug Power-Aktie: Hoffnungsschimmer in Sicht!

Die Aktie von Plug Power befindet sich weiterhin im Kurskeller, jedoch gab es in dieser Woche einige positive Entwicklungen. Nach einem schwachen Start und einer kurzen Abwärtsbewegung am Anfang der Woche ging es dank eines starken Freitagshandels wieder aufwärts. Damit konnte die Wochenbilanz noch ins Plus gedreht werden. Positiv ist auch, dass die Aktie kein neues Tief ausgebildet hat und somit das Tief vom 26. April bei 8,37 US-Dollar unverändert bleibt.

Obwohl es eine leichte Kursstabilisierung gibt, ist von einer möglichen Trendwende noch keine Rede. Die alten Höchststände von über 75 US-Dollar sind meilenweit entfernt und um diese zurückzuerobern müsste der Wert um fast 725 Prozent nach oben steigen.

Plug Power gilt als führender Wasserstoff-Player in Nordamerika mit vielversprechenden Wachstumschancen im...