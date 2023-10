Plug Power-Aktie: Heiße Tipps!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power ist in der abgelaufenen Woche unter dem Strich sehr stark nach oben gelaufen. Die Chance auf einen weitergehenden Anstieg ist nach Ansicht von Beobachtern immer noch groß. Die Notierungen können sich dabei zwar nicht auf neue Nachrichten aus dem Unternehmen beziehen, aber aus dem Umfeld der Beobachter. Die Analysten sind nach dem Plus von knapp 3 % in einer Woche noch immer optimistisch gestimmt.

Es geht voran: Plug Power

Für die Aktie geht es nun massiv voran. Die Notierungen haben zuletzt die Marke von 7 Euro überwunden, nachdem ein weiterer Abstieg bevorstand. Die Notierungen waren im Zuge der Schwäche in der gesamten Branche unter die Marke von 7 Euro gerutscht und wirkten auf diese Weise so, als könne es zu einem weiteren Crash kommen. Dies wäre analog zu Nel Asa oder ITM Power auch nicht überraschend...