Plug Power-Aktie: Der Hammer!

Am gestrigen Dienstag sind in den USA Daten bekannt gegeben worden, die durchaus als Hammer für ein Unternehmen wie Plug Power gelten können oder müssen. Die Inflationsrate könnte die Zinsdiskussion wieder anheizen, die wiederum maßgeblich für die Bewertung der Aktie sein kann. Der Kurs von Plug Power lässt sich allerdings weder am Dienstagabend noch am Mittwochmorgen entscheidend beeinflussen. Am Dienstag… Hier weiterlesen