Plug Power-Aktie: Ein Hammer!

Am gestrigen Donnerstag kletterte die Aktie von Plug Power zunächst um mehr als 2,3 % aufwärts. Die Notierungen sind dabei nahe an eine bedeutende Marke gekommen. Dann setzte der Titel etwas zurück. Was passiert beim US-Star? Wasserstoff: Das starke Element! Wasserstoff gilt als einer der zukunftsträchtigen Energiefelder überhaupt. Die US-Regierung hat kürzlich mit ihrem Inflationspaket auch die Wasserstoff-Energie – bezogen… Hier weiterlesen