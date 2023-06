Plug Power Aktie – HOPE bringt 10 MW PEM-Auftrag. Hoffnung auf mehr für Plug. Offshore. In Europa.

Bau einer Offshore-Wasserstoffproduktionsanlage. Vor Ostende. Mit PEM-Elektrolyseur von Plug Power.

Dieses 10-MW-Offshore-Wasserstoffprojekt mit einem Standort in der Nordsee vor dem Hafen von Ostende(Belgien) zielt darauf ab, die kommerzielle Nachhaltigkeit der erneuerbaren Offshore-Wasserstoffproduktion zu beweisen, mit dem Endziel, den Einsatz kommerzieller Großlösungen zu ermöglichen.Und Grosslösungen sind natürlich, dass, was auch Plug Power Spass machen wird.

Das HOPE-Projekt soll bis zu vier Tonnen grünen Wasserstoff pro Tag auf See produzieren, der per Pipeline an Land transportiert, komprimiert und innerhalb von weniger als 30 Minuten an Kunden für den Mobilitätsbedarf und kleinere Induistrieanwendungen in Belgien, Nordfrankreich und den südlichen Niederlanden geliefert werden soll – in einem 200-Meilen-Radius. HOPE ist das erste Offshore-Projekt dieser Größe weltweit, das mit der tatsächlichen Umsetzung beginnt. Die Produktionseinheit sowie die Export- und Vertriebsinfrastruktur sollen Mitte 2026 in Betrieb gehen.

Andy Marsh sieht bereits mehr…

„Wir sind dankbar für die Unterstützung der Europäischen Kommission, die Machbarkeit der Offshore-Produktion von grünem Wasserstoff in großem Maßstab zu demonstrieren“, sagte Andy Marsh, CEO von Plug. „Sobald die Demonstration erfolgreich ist, gehen wir davon aus, dass sich die Investitionen des Privatsektors in die Offshore-Wasserstoffproduktion beschleunigen werden.“

Das HOPE-Projekt profitiert von einem idealen Standort, …

….weniger als eine Meile von der Küste entfernt, im Offshore-Testgebiet in der Nähe des Hafens von Ostende, Belgien, das ein wichtiges Glied in der Wasserstoffversorgungskette in Belgien bilden soll. Der Produktionsstandort wird mit Strom versorgt, der im Rahmen von PPA-Verträgen (Power Purchase Agreement) geliefert wird, die seinen erneuerbaren Ursprung von Offshore-Windanlahen garantieren. Das für die Elektrolyse verwendete Wasser wird aus der Nordsee gepumpt, entsalzt und gereinigt.

Ziel des Konsortiums sei es laut Plug Power, den Weg für die groß angelegte Offshore-Produktion von erneuerbarem Wasserstoff zu ebnen. Das HOPE-Projekt soll eine Produktionseinheit entwickeln, bauen und betreiben, um die technische und finanzielle Machbarkeit eines groß angelegten Offshore-Wasserstoffprojekts mit Pipeline-Transport zur Versorgung von Onshore-Kunden zu demonstrieren. Mit dem Zuschuss mit einer Laufzeit von fünf Jahren werden die Entwurfsphasen, die Lieferung der Ausrüstung und die Bauarbeiten sowie Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsarbeiten mit Schwerpunkt auf der Optimierung technologischer Lösungen und dem Betrieb dieser Art von Infrastruktur finanziert.