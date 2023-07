Plug Power Aktie: Große Chancen für langfristiges Wachstum!

Plug Power erlebte in den letzten Tagen eine beeindruckende Rallye, die jetzt auf die Probe gestellt wird. Trotz eines Kursverlusts von rund -3% am Donnerstag, bleibt der Handel auf hohem Niveau erfreulich stabil. Dies ist zumindest die Ansicht der Analysten, von denen einer kürzlich ein “Kaufen”-Rating für den Titel vergeben hat. Im Fokus steht nun das Datum 10.8., an dem Plug Power genauer unter die Lupe genommen wird.

Quartalszahlen von Plug Power werden am 10.8 erwartet

Laut aktuellen Planungen wird das US-Unternehmen seine Quartalsergebnisse am 10 August bekannt geben. Bei positiven Zahlen könnte Plug Power möglicherweise den Vorschuss verteidigen, den ihm die Börsen in den vergangenen Wochen eingeräumt haben. Überraschenderweise konnte das Unternehmen seinen Aktienkurs deutlich über 10 Euro pushen.

Dies resultiert...