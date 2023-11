Plug Power: Aktie des Grauens!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Plug Power hat am Ende der vergangenen Woche der ohnehin schlechten Stimmung am Wasserstoff-Markt noch einen Bärendienst erwiesen. Der Kurs gab um mehr als -40 % nach. Am Donnerstag noch ging es “nur” um -1 % abwärts. Was ist geschehen? Sehr einfach: Plug Power hat seine Quartalszahlen präsentiert. Es gehört zum guten oder schlechten Ton des Unternehmens, hier regelmäßig zu enttäuschen. So auch diesmal.

Plug Power: Das Ende naht

Die Amerikaner verfehlten die Umsatzerwartungen klar. Zudem haben sie den Verlust gegenüber dem Vorjahr sogar noch massiv ausgedehnt. Bei wachsenden Umsätzen (die nur nicht so stark wie erwartet gestiegen sind) ist dies schon ein Alarmzeichen. Zudem äußerte sich CEO Andy Marsh mit schwerem Bedenken zur Zukunft des Unternehmens und der Wasserstoff-Industrie.

