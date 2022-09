Plug Power-Aktie: Goldenes Kreuz - greifen die Bullen nun wieder ein?

Die Plug Power-Aktie hat in der vergangenen Woche deutliche Abgaben hinnehmen müssen. Per Saldo ergab sich sogar ein zweistelliges Minus (-10,61 Prozent). Der Freitag war bereits der sechste Tag in Folge mit Kursverlusten. Eine derart lange Verlustserie hatte es zuletzt im Juli 2021 gegeben. Damals endete der Negativtrend nach sechs Tagen. Auf der Unterseite rückt nun erneut das 38,2 %-Fibonacci-Retracement… Hier weiterlesen