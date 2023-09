Plug Power-Aktie: Gewaltige Luft nach oben!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power ist auch in der neuen Woche nur mit einem kleinen Kursaufschlag angekommen. Es ging noch nicht einmal auf 8 Euro hoch, als die Analysten und Investoren in den ersten Minuten auf die Kurstafel blickten. Das ist kein brillantes Signal. Innerhalb der vergangenen Tage aber hat Plug Power immerhin ein Plus in Höhe von gut 5 % erzielt. Damit ist die Aktie nur vorsichtig auf dem Weg zu einem Comeback.

Geht es nach Analysten, hat Plug Power allerdings nun in den kommenden 12 Monaten noch sehr viel Luft nach oben. Die Ziele sind gewaltig.

Plug Power: Was der Markt vielleicht übersieht

Dabei haben die Analysten laut Marketscreener durchaus die Kursziele nach unten angepasst. “Unten” ist hier aber immer noch oben.