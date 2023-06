Plug Power-Aktie: Geht die Rallye nun weiter?

Über viele Monate befand sich die Plug Power-Aktie (WKN: A1JA81) in einem katastrophalen Abwärtstrend, in dessen Zuge sie über -75% ihres Wertes einbüßte. Doch seit gut einem Monat hat sich der Wind gedreht. Nachdem das Papier des US-amerikanischen Wasserstoffspezialisten Mitte Mai auf ein Mehrjahrestief gefallen war, sind offenbar wieder die Bullen am Werk. In den letzten vier Wochen legte die Plug Power-Aktie um mehr als +40% zu. Warum sind Anleger plötzlich so hoffnungsfroh?