Plug Power-Aktie: Gefahr!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power war sicherlich eine der großen Enttäuschungen in der abgelaufenen Woche. Die US-Amerikaner verloren unter dem Strich insgesamt -17 %. Allein am Freitag ging es um fast -7 % nach unten. Dabei ist die Nachrichtenlage noch dünn. Die Notierungen sind dennoch auf einen Wert von 5,76 Euro zusammengeschmolzen. Es sieht nicht besonders gut aus. Dabei wird Plug Power seine Quartalszahlen erst am 9.11. bekannt geben. Die Börsen geben vorher schon klein bei.

Die wichtigsten Daten zu Plug Power

Halten wir fest: