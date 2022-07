Plug Power-Aktie: Gefährliche Konkurrenz aus China?

Liebe Leser, in der letzten Woche berichteten unsere Autoren, wie es derzeit um die Plug Power-Aktie steht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! Wasserstoffaktien sind voll im Trend - wenn auch eine deutliche Volatilität besteht. Doch die guten Geschäfte, die sich Anleger für die Zukunft erhoffen, könnten auf der Kippe stehen. Die Entwicklung! Gleich am Montagmorgen gab es Kursgewinne… Hier weiterlesen