Plug Power-Aktie: Feierabend!

es hat einen guten Grund, weshalb meine Redaktion und ich uns so ungern unter den Wasserstoff-Werten umsehen: Die Werte sind kaum noch seriös zu handeln. Plug Power lieferte am Dienstag den Beweis: Der Titel verlor gleich -10,87 % – und der Handel am Markt ist nicht einmal beendet. Die Notierungen haben damit allein in den vergangenen fünf Tagen einen Abschlag über – 20 % hinnehmen müssen. Seit Jahresanfang ging es um über -25 % nach unten. Die Kurse sind damit fast schon dramatisch eingebrochen.

Das noch größere Übel lautet: Das ist ein Zufall – oder kein Zufall, je nachdem, wie Sie es bewerten wollen.

Es gibt nicht viel Neues – und doch!

Tatsächlich gibt es für den Titel keine großen Neuigkeiten. Auf der andren Seite ist das so besorgniserregend, wie es schlimmer nicht sein könnte. Denn die Börsen geben den Titel und auch seine Konkurrenz mittlerweile schon auf, ohne dass es eine namhafte Begründung dafür geben würde, die neu ist.

Neu ist nur, dass die Börsen nun auch einen neuen Tiefstkurs im laufenden Jahrzehnt markiert und aufgerufen haben. Plug Power ist auf dem tiefsten Kurs angelangt, den die 20er-Jahre sehen., 2,84 Euro sind nun an den Kurstafeln zu sehen. Das sind übersetzt formuliert Marktwerte, die in etwa bei 1,8 Mrd. Dollar oder gut 1,65 Mrd. Euro liegen. Die Aktie hat damit einen Wertverlust erlitten, der fast unbeschreiblich ist.

Denn die Umsätze werden den aktuellen Schätzungen nach im vergangenen Jahr mit ca. 1,07 Mrd. Dollar sogar höher gewesen sein als im Jahr zuvor. Dennoch hat die Aktie nun binnen der vergangenen 12 Monaten einen Abschlag von -79 % hinnehmen müssen. Das bedeutet auch, dass der Titel im Grunde nur noch für Spekulanten interessant genug ist. Die werden nun darauf spekulieren, dass es Gegenbewegungen gibt.

Die erste Gegenbewegung könnte dazu führen, dass die Notierungen wieder auf mehr als 3 Euro klettern. Aber selbst dann, warnen die Chartexperten, hätte sich am grundsätzlichen Dilemma für das Unternehmen nichts geändert. Plug Power verdient einfach kein Geld. Der Nettoverlust soll bei den o.g. Umsätzen von fast 1,1 Mrd. Dollar mit gut 909 Millionen Dollar ausgewiesen werden. Selbst im neuen laufenden Jahr wird demnach der Umsatz auf 1,7 Mrd. Dollar taxiert, während die Verluste noch immer gut 500 Millionen Dollar ausmachen.

Es wäre für Plug Power ketzerisch gesprochen vermutlich wirtschaftlicher, einfach nichts zu machen als Elektrolyseure zu produzieren. Die Börsen scheinen die Konsequenz eher zu ziehen als die Analysten. Die schätzen den Zielkurs noch immer auf 7,43 Dollar. Das wäre ein Abstand oder Potenzial in Höhe von gut 115 %.

