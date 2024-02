Plug Power-Aktie: Der Fehler!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power wird es vor der neuen Woche schwer haben. Die US-Amerikaner haben am Freitag mit dem Minus von 2 % schon vorgebaut: Die Abwärtstrendproblematik ist nicht zu übersehen. Das heißt: Plug Power ist klar im Abwärtstrend gewesen, als es vor Wochen einmal massiv nach oben ging.

Die stark steigenden Kurse – zeitweise ging es um über 40 % in einer Woche nach oben – haben allerdings vor allem jene angesprochen, die schon weit im Minus sind. Ohne weitere Nachricht ging es für den Kurs der Aktie in den vergangenen Tagen schon wieder deutlich nach unten. Es gibt kaum Hoffnung darauf, dass es deutlich anders werden kann.

Plug Power: Die Hoffnung ruht nur auf einem Faktor!

Denn diese Hoffnung ruht nur auf dem Faktor, dass das Unternehmen am 7.3. ordentliche Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentieren wird. Konkret: Plug Power wird das letzte Quartals des alten Jahres vorstellen. Die Erwartungen sind in den vergangenen Wochen ohnehin massiv nach unten korrigiert worden. Dennoch kommt es hier jetzt darauf an, dass die Amerikaner liefern.

“Liefern” heißt im besten Fall, dass das Unternehmen auch einen Ausblick gibt, der deutliche Besserungen im Vergleich zum Status Quo verspricht. Der Status Quo des alten Jahres wird darauf hinauslaufen, dass die Umsätze bei nur knapp 900 Millionen Dollar liegen.

Das Nettoergebnis wird am Markt mit ca. -983 Millionen Dollar verortet. Die Aktie hat genau darunter gelitten: Im Verlauf des vergangenen Jahres gab es kaum eine gute Nachricht.

Nun wird das Quartalsergebnis die Wende bringen müssen. Wenn der Ausblick positiver wäre, bspw. auf Basis des Kredites durch die US-Regierung, dann kann ggf. auch bei mehr Investoren eine Wende einsetzen. Aktuell sieht alles danach aus, als würden kurzfristige Gewinne schnell wieder vom Tisch genommen werden.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Plug Power-Analyse von 18.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Plug Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Plug Power Aktie

Plug Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...