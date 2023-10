Plug Power-Aktie: Ein Fehler!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power ist am Ende der Woche noch einmal nach unten durchgereicht worden. Nicht kräftig, aber ggf. auch entscheidend. Es ging für den Wert innerhalb von einer Woche zwar um insgesamt 11,5 % aufwärts. Allerdings sind die Notierungen am Ende auch wieder unter die bedeutende Marke von 7 Euro nach unten gerutscht. Das kann zum Problem werden, so die Chartanalysten.

Plug Power: Am 9.11. kommt alles ans Tageslicht

Die Unsicherheit ist geradezu mit den Händen zu greifen. Die Notierungen sind zwar stärker geworden, mittel- und langfristig aber deutlich schwächer gewesen als aktuell zu vermuten wäre. Die Kurse waren teils schon auf mehr als 10 Euro angekommen, womit die jüngsten Werte zweifellos auch eine Enttäuschung darstellen.