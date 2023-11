Plug Power-Aktie: Fast 8 % Gewinn - ein Traum wird wahr!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power beginnt wieder, sich klar zu erholen. Am Donnerstag ging es um annähernd 8 % aufwärts. Ein Traum wird wahr, so Beobachter – denn Plug Power hat +zumindest die Chance darauf, dem vermuteten Crash, den einige Beobachter schon sahen, noch zu entkommen. Nun ging es für die Aktie innerhalb von fünf Handelstagen “nur” noch um -7,8 % abwärts. Die Notierungen verlaufen noch immer unterhalb der Marke von 6 Euro. Dennoch: Es sieht so aus, als könnte die Aktie nun die Sorgen vor den eigenen Quartalszahlen zumindest etwas abstreifen.