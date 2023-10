Plug Power-Aktie: Es regiert ... der Wahnsinn!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power ist auf einem massiven Abwärtsmarsch, so der Eindruck der vergangenen Tage. Auch am Mittwoch setzte sich das Wettlaufen nach unten fort. Das Tempo wurde geringer – die Aktie verlor “nur” -1,6 % in wenigen Stunden. Dennoch äußern sich immer mehr Teilnehmer am Markt mit ihren Verkäufen skeptisch. Ob die Wende noch gelingen kann? Es gibt nur wenige Stimmen, die derzeit voller Hoffnung sind.

Plug Power: Das ist ein gewaltiger Verlust

Das Unternehmen selbst gibt wenig Material heraus, das Aufschluss über die gegenwärtige wirtschaftliche Verfassung geben würde. Die Notierungen sind da schon eindeutiger. Seit Tagen endet jeder Handelstag mit einem roten Ergebnis, sprich: Verlusten auf den Anzeigetafeln an den Börsen.

Die Aktie hat allein am vergangenen Montag zum Auftakt der neuen Woche ein Minus von immerhin -9,6 %...