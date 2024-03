Plug Power-Aktie: Es hört einfach nicht auf!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power konnte sich am Freitag nicht mehr auf dem vorhergehenden Niveau halten. Die Aktie wird zusehends wieder schwächer und kam auf ein Minus von mehr als -5,4 %. Das ist keine gute Vorgabe für die neue Woche. Denn der Titel hat damit in der vergangenen Woche nach zwischenzeitlich sehr starken Ergebnissen wieder auf sein Ausgangsniveau zurückgeschaltet – oder fast. Die Aktie bleibt bei nur gut 3 Euro oder 3,10 Euro auf sehr schwachem Terrain. Der Titel ist damit nur noch gut 2 Milliarden Euro wert. Die Märkte hatten Plug Power vor ziemlich langer Zeit schon im zweistelligen Milliarden-Bereich verortet. Die guten alten Zeiten also waren tatsächlich besser, auch wenn Plug Power selbst noch weniger verdiente als aktuell.

Plug Power: Am Ende sind es die Zahlen!

Derzeit sieht es so aus, als sollte Plug Power keine ernsthafte Chance haben, sich aus dem Abwärtstrend herauszuwinden. Noch immer fehlen über 45 % zum GD200, der ein weithin bekanntes und auch anerkanntes Maß zur Bemessung eines Trends darstellt. Plug Power hat aktuell zudem einen RSL-130-Wert von nur 0,72. Der Trend wäre dann neutral, wenn diese Kennziffern den Wert von 1 erreichen würde.

So bleibt es derzeit dabei, dass die Aktie einen sehr starken und ausgeprägten Abwärtstrend mitnimmt.

Das alles ist nicht verwunderlich. Den wirtschaftlich bleibt die Situation recht herausfordernd. Plug Power sieht sich für das laufende Jahr bei nur noch gut 1 Mrd. Dollar Umsatz. Die Schätzungen waren in der Vergangenheit gerade für das laufende Jahr deutlich höher.

Daraus resultieren zwar zuversichtliche Schätzungen, die Verluste auf nur noch weniger als 500 Millionen Dollar deutlich reduzieren zu können – alles hängt aber auch an neuen Aufträgen und Projekten. In der vergangenen Woche war davon wenig zu sehen, zu lesen oder zu hören.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Plug Power-Analyse von 25.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Plug Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Plug Power Aktie

Plug Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...