Plug Power Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Aktienkurs von Plug Power zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von -63,37 Prozent, was mehr als 306 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Elektrische Ausrüstung-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 403,84 Prozent, wobei Plug Power mit 467,21 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien dominiert eine überwiegend negative Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Plug Power. In den letzten Tagen gab es vier positive und sechs negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs von 4,02 USD um -44,48 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (7,24 USD) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs (4,02 USD) auf ähnlicher Höhe wie der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,07 USD) liegt.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Plug Power-Aktie ist positiv, mit insgesamt 5 Gut-, 3 Neutral- und 0 Schlecht-Bewertungen. Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel eingestuft. Das Kursziel der Analysten liegt bei 15,06 USD, was einer Performance von 274,69 Prozent entspricht und somit zur Einstufung "Gut" führt. Insgesamt erhält die Plug Power-Aktie von der Redaktion ein "Gut"-Rating basierend auf der gesamten Analysteneinschätzung.