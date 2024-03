Plug Power Aktie: Es geht auch anders!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Plug Power in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie geben Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht oder nicht. In Bezug auf Plug Power wurde deutlich mehr diskutiert als üblich, und die Aufmerksamkeit steigt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung, wodurch die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Plug Power liegt bei 65,16 und führt somit zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 44,09 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung lautet daher auch hier "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Plug Power mit einer Rendite von -63,37 Prozent eine deutlich schlechtere Entwicklung als der Durchschnitt von 308 Prozent. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 408,43 Prozent, wobei Plug Power mit 471,8 Prozent ebenfalls deutlich hinter dem Durchschnitt liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Plug Power derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -17,64 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" führt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Plug Power daher als "Schlecht".