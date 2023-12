Plug Power-Aktie: Erstaunliche 6 %!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Amerikaner von Plug Power legen aktuell eine erstaunliche Performance auf das Börsenparkett. Immerhin ging es für den Titel am Freitag um weitere 0,1 % aufwärts. Das ist auf den ersten Blick nicht viel. Der zweite Blick offenbart jedoch eine Besonderheit. Der Titel hat damit am fünften Tag hintereinander bereits Gewinne an den Börsen einsammeln können. Die Notierungen waren am Mittwoch etwa um 3,5 % geklettert. Am Donnerstag [...] Hier weiterlesen