Plug Power-Aktie: Entscheidung naht!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Plug Power-Aktie beendete die Handelswoche mit einem Kurs von 7,57 USD, was einem Zuwachs von 1,9 % gegenüber der Vorwoche entspricht. Während der Monatstrend mit einem Minus von 10,6 % weniger erfreulich ausfällt, ist die Stimmung unter den Analysten nach wie vor positiv. HSBC verleiht der Aktie ein klares Kauf-Rating. Dem gegenüber steht der fallende 200-Tage-Durchschnitt (GD200) von 11,17 USD. Was bedeutet dieser Widerspruch für Anleger und wie sollten sie sich in diesem Spannungsfeld positionieren?

Analystenschätzungen: Bullishe Signale

Durchschnittliche Empfehlung: Kaufen

Anzahl der Analysten: 31

Mittleres Kursziel: 17,22 USD

Potenzielles Kurswachstum: rund 125 %

Laut Analystenschätzungen ist die Plug Power-Aktie unterbewertet. Ein Konsens aus 31 Analysten setzt das mittlere Kursziel bei beeindruckenden 17,22 USD...