Plug Power-Aktie: Enorme Wertsteigerung von 126% - Marktkapitalisierung über zehn Milliarden Euro!

Liebe Finanzinteressierte,

das Rätsel um die Bewertung von Plug Power bleibt weiter ungelöst. Am vergangenen Freitag war ein Anstieg von 1,5% zu verzeichnen, allerdings hat der Aktienwert in der letzten Woche insgesamt um -6,3% nachgegeben. Es scheint so, als könne sich der Markt nicht auf eine einheitliche Bewertung festlegen. Eine genauere Analyse offenbart jedoch möglicherweise einen Wert des Unternehmens von mehr als 10 Milliarden Dollar. Diese Aussicht verdient es definitiv genauer unter die Lupe genommen zu werden angesichts der jüngsten Kursrückgänge.

Plug Power: Möglichkeit eines Kursgewinns über 126%

Marktbewertungen aus den vorherigen Tagen und Wochen scheinen für Analysten zunehmend weniger relevant zu sein. Das prognostizierte Ziel für den Aktienkurs ist nur leicht gesunken, während sich die tatsächliche...