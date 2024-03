Plug Power-Aktie: Das Ende naht - oder?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power hat am Freitag einen eminenten Abschlag hinnehmen müssen, der sich gar nicht einmal im Kursverlust niederschlägt. Die Aktie verlor nur 0,7 %. Damit aber ging es per Wochensaldo schon um über 13 % abwärts. Noch dramatischer fällt der Blick auf das laufende Jahr aus. Plug Power musste mit einem Verlust von inzwischen wieder mehr als -27% gehörig Leine lassen und wird seither an den Börsen nun noch mit dem Wert von vielleicht 2,4 Mrd. Dollar (je nach Wechselkurs) bewertet.

Die Aussichten schienen noch vor kurzer Zeit deutlich besser zu sein als sie es jetzt sind. Wenn man es düster betrachten möchte, dann sind jetzt negative Visionen durchaus begründbar.

Plug Power: Was hilft denn noch?

Direkt neue Nachrichten sind aus den USA nicht mehr zu vernehmen. So fragt sich langsam, was denn noch helfen soll oder kann. Denn Plug Power hat ausgerechnet jetzt eine eminente Nachrichtenpause eingelegt. Vor den kürzlich veröffentlichten Quartals- und Jahreszahlen war bekannt geworden, dass das Energieministerium Plug Power ein Darlehen geben wird.

Es ging um 1,6 Mrd. Dollar – ein aus Sicht von Plug Power sehr erheblicher Betrag. Denn somit kann Plug Power die Befürchtungen, keine liquiden Mittel mehr zu haben, ad acta legen. Zunächst jedenfalls, denn überwiesen ist das Geld nach den jüngeren Meldungen noch nicht.

Die Börsen haben die Nachricht mit einem Kursfeuerwerk positiv quittiert. Nun allerdings ging es schon wieder in Richtung von 3 Euro nach unten. Wenn diese Grenze nicht hält, könnte es für die Aktie sehr eng werden. Dann fehlt nach unten ein weiteres Polster, befürchten die Chartanalysten. Deshalb wird es in diesen Tagen rund um den Aktienkurs von Plug Power darauf ankommen, so diese Meinung, die Grenze zu halten. An jedem einzelnen Tag dürfte es an den Börsen spannend werden.

