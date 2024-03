Plug Power Aktie: Einfach nur Spitze!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Plug Power-Aktie stattgefunden. Von diesen Bewertungen waren 2 "Gut", 2 "Neutral" und keine "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Plug Power-Aktie. Im vergangenen Monat gab es keine Analystenupdates zu Plug Power. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den von den Analysten durchgeführten Ratings ergibt, liegt bei 10,13 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 204,05 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 3,33 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Plug Power somit ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnte eine deutliche Verbesserung der Stimmung für Plug Power in den vergangenen Wochen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen jedoch abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Plug Power erhält hierfür eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat Plug Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von -72,45 Prozent erzielt. Dies steht im Gegensatz zu einem Durchschnittsanstieg von 50,88 Prozent bei ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche, was einer Underperformance von -123,33 Prozent entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 41,65 Prozent, wobei Plug Power um 114,1 Prozent darunter lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Plug Power-Aktie liegt bei 87,1, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher wird dies als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".