Plug Power-Aktie: Eine kritische Analyse!

Der aktuelle Monat begann für die Aktie des Unternehmens Plug Power recht vielversprechend. Der Kurs stieg von 9,87 US-Dollar am Ende des letzten Handelstages im Juni auf 13,44 Dollar – ein beachtliches Plus von 36 Prozent in knapp drei Wochen. Allerdings hat sich der positive Trend seit dem 19. Juli abgeschwächt – die Plug-Aktie verlor etwa zwölf Prozent und fiel auf einen Wert von 11,86 US-Dollar. Statt neuer Aufträge machte das Unternehmen zuletzt mit einem Brandbrief an die US-Regierung Schlagzeilen.

Appell an die amerikanische Regierung

Plug Power kündigte am Dienstag an, dass sie gemeinsam mit der US-Handelskammer und weiteren 31 Organisationen einen Brief an Präsident Joe Biden gerichtet haben. Darin befassen sie sich mit dem Clean Hydrogen Production Tax Credit (PTC). Laut...