Plug Power Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit in Relation setzt und somit Aufschluss über überkaufte oder unterkaufte Titel geben kann. Der RSI der Plug Power-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 87, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu beträgt der RSI der letzten 25 Tage 46,75, was weder überkauft noch -verkauft signalisiert und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für Plug Power basierend auf dem RSI.

Bezogen auf die Branchenentwicklung hat Plug Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von -63,37 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 2308,33 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -2371,7 Prozent im Branchenvergleich für Plug Power. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1382,79 Prozent verzeichnete, liegt Plug Power 1446,16 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Analysteneinschätzungen erhielt Plug Power in den letzten zwölf Monaten insgesamt 8 Bewertungen, wovon 6 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Mit einer durchschnittlichen Kursprognose von 18,88 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 344,12 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage für die Plug Power-Aktie bei 8,08 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 4,25 USD lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl im Vergleich zum 200-Tages-Durchschnitt als auch zum 50-Tages-Durchschnitt erhält die Plug Power-Aktie somit insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Bewertung für die Plug Power-Aktie basierend auf verschiedenen Finanzkennzahlen und Analysen.