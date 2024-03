Plug Power-Aktie: Durchaus ein Ding!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Plug Power hat sich zuletzt an den Aktienmärkten durchaus in eine schwierige Lage gebracht. Trotz einer guten Stimmung gelang es am Ende nicht, sich aus der Abwärtsspirale nachhaltig nach oben zu schieben. Der Titel verlor jetzt in einer Woche insgesamt zwar nicht mehr – es ging um gut 4 % aufwärts – hat aber im laufenden Jahr nach einem schwachen Vorjahr noch immer ein Minus von -13 % auf der Kurstafel. Der Titel schafft es derzeit einfach nicht, sich noch einmal in eine vernünftige Ausgangsposition zu bringen, weil es an wirtschaftlichen Nachrichten fehlt.

Die Notierungen sind in diesem Punkt schwach!

In diesem Punkt ist und bleibt die Notierung angreifbar. Die letzten Fakten vom vergangenen Jahr lauteten, dass der Verlust bei 1,3 Mrd. Dollar lag. Das waren über 30 % mehr als der Markt erwartet hat. Es kommt darauf an, nun diesen Hebel einmal umzulegen!

