Plug Power-Aktie: Dieses Kursziel übertrifft alle Erwartungen!

Die Aktie des amerikanischen Wasserstoff- und Brennstoffzellenexperten Plug Power hat nach einer Aufwärtsbewegung in den letzten Wochen einen deutlichen Rückgang erfahren. Die Papiere stiegen auf bis zu 13,44 US-Dollar an der Nasdaq – die höchste Bewertung seit März. Allerdings fiel der Kurs wieder deutlich ab und schloss am Dienstag bei 11,71 US-Dollar. Die Analysten sind jedoch weiterhin optimistisch.

Prognose: Plug-Aktien werden auf 19 US-Dollar geschätzt

Insgesamt 30 Experten beobachten laut marketscreener.com aktuell Plug Power und sehen im Durchschnitt das Kursziel für die Firma bei knapp 19 US-Dollar. Damit prognostizieren sie ein künftiges Wachstumspotenzial von etwa 50 Prozent für das Unternehmen aus den Vereinigten Staaten.