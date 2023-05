Plug Power-Aktie: Dieser Termin entscheidet alles!

Liebe Leserinnen und Leser,

in den vergangenen Tagen zeigte sich die Aktie von Plug Power erneut sehr schwach. Der Titel aus den USA befindet sich in einer Abwärtsschleife, die kaum durchbrechbar zu sein scheint. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite jedoch wartet nun ein wichtiger Termin auf die Analysten und auf Investoren. Der 10. Mai wird der Tag sein, an dem Plug Power seine Zahlen zum 1. Quartal bekannt gibt.

Die Quartalszahlen – endlich eine Befreiung?

Wie gut die Quartalszahlen ausfallen werden, kann derzeit niemand mit auch nur annähernder Sicherheit bestimmen. Seit Wochen, fast seit Monaten meldet Plug Power praktisch keine neuen Ereignisse oder Zahlen mehr. Dies ist im Vergleich zu vorhergehenden Jahren eine immense Neuheit.

Die Analysten müssen demnach praktisch im Nebel stochern. Dies zeigt sich auch am...