Plug Power-Aktie: Darum könnte es nun wieder nach oben gehen!

Die Plug Power-Aktie hat sich von ihren im August erreichten Höchstständen in den vergangenen Wochen deutlich entfernt. Das korrektive Marktumfeld ist auch am US-Wasserstoff-Titel nicht spurlos vorbeigegangen. Am Donnerstag sackte die Aktie im Tagesverlauf bis auf 17,80 Dollar ab und war damit so günstig wie seit Ende Juli nicht mehr. Wer der Korrekturbewegung etwas Positives abgewinnen möchte, könnte darauf verweisen,… Hier weiterlesen