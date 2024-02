Plug Power Aktie: Chancenlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Bavarian Nordic":

Derzeit wird die Stimmung rund um die Aktie von Plug Power sowohl von Investoren als auch von Nutzern im Internet als negativ bewertet. Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen über einen längeren Zeitraum deutet auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht daher einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie von Plug Power bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Plug Power spiegelt ebenfalls eine negative Stimmung wider, da vor allem und mehrheitlich negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen konzentrierten sich insbesondere auf die negativen Themen rund um Plug Power, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Plug Power derzeit neutral eingestuft ist. Der RSI7 liegt bei 80,26, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 46,97 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie von Plug Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von -63,37 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche eine Unterperformance von -471,49 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.