Plug Power-Aktie: Die Bullen lassen nicht locker!

Für den Wasserstoffsektor sieht es derzeit alles andere als gut aus. Kürzlich schockte ITM Power mit mehr als ernüchternden Zahlen und zog dabei so manchen Mitbewerber mit in die Tiefe. Unter anderem hat es Nel ASA schwer getroffen, wo derzeit im hohen Tempo charttechnische Marken in südlichen Gefilden angesteuert werden. Auch bei Plug Power wären negative Entwicklungen keine Überraschung gewesen.… Hier weiterlesen