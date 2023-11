Plug Power-Aktie: Bitter, bitter!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power bestätigt aktuell, was Analysten und Beobachter der Aktie – in Bezug auf die Bewertung des Trends – zugeschrieben haben. Das Aus, das Ende rückt jedenfalls aus tendenzieller Trend-Sicht etwas näher. Die Aktie steht nicht vor einem De-Listing. Nur: Mit dem Verlust von weiteren -0,4 % am Dienstag summieren sich die Rücksetzer im laufenden Jahr auf nun über -72 %. Das bedeutet: Mehr als zwei Drittel des Marktwertes von Plug Power sind einfach verschwunden. Der Titel ist ausgedrückt in Euro an den Börsen nun nur noch 1,83 Milliarden Euro wert. Es wird derzeit noch weniger.

Tendenz bleibt: Plug Power – es ist düster!

Die Tendenz bleibt noch. Plug Power hat in den vergangenen Tagen noch nicht einmal mehr so schnell nachgegeben wie zuvor. Es ging in fünf Handelstagen lediglich um annähernd -6 % abwärts. Aber: In einem...